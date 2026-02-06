Таланты со всей страны – в детском технопарке началась вторая смена школы олимпиадного движения
Десятки талантливых школьников со всей Беларуси в эти дни принимает столица. В Национальном детском технопарке стартовала вторая смена школы олимпиадного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об успешности проекта говорит и статистика. Из 63 участников международных олимпиад 2025 года более 50 вернулись домой с дипломами.
О том, какие условия созданы для развития способностей высоко-мотивированных учащихся – сюжет Анастасии Близнюк.
Этому инновационному образовательному пространству чуть более двух лет и уже здесь прошли обучение почти две тысячи школьников. Но попасть не так просто – конкурс 3 человека на место. Сегодня в этих стенах лучшие из лучших. Буквально сразу погружение в работу.
Инесса Зубрилина, проректор по учебной работе Академии образования:
Это уже вторая очная смена. Осенью у нас прошло две дистанционные, в декабре – третья дистанционная смена. По результатам этой смены, в которой приняли участие более четырех тысяч учащихся со всей республики и 560 педагогов, были отобраны лучшие. С учетом того, что с каждой сменой у нас количество участников увеличивается, безусловно, эта форма привлекательна.
Обучение здесь проходят по современным академическим стандартам. К работе привлечены лучшие специалисты. Есть и отклик. По итогам прошлой смены школьниками разработано свыше 90 исследовательских проектов. Эти идеи будут применены на практике.
Алексей Шавель, старший преподаватель факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета:
Для того, чтобы детям было интересно и они более запоминали, мы используем визуализацию. Знания мы систематизируем, представляем в виде презентаций, разработок, методов интерактивного общения.
Здесь трудолюбивые и талантливые со всех уголков Беларуси. Несмотря на разный бэкграунд, цель у всех одна – получить максимум знаний, а после применить их на практике. Впереди у ребят работа в лабораториях, мастер-классы и интеллектуальные состязания.
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