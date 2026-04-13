В Беларуси посеяно 28% всех яровых культур

Новые подходы и современные технологии становятся основой для устойчивого развития сельского хозяйства в Беларуси. Это показывает нынешняя посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яровые культуры посеяны на площади 640 тысяч гектаров, что составляет 28 % от общей площади. В разрезе областей лидирует Гродненская – немногим опередив брестских аграриев. Крепкая ресурсная база, включая качественный семенной фонд и современную технику, способствует успешному началу сезона. Проведение текущих работ напрямую влияет на будущий урожай.

О том, что надо побыстрее закончить сев, чтобы урожай был не меньше прошлогоднего – на это накануне обратил внимание Президент, посещая храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района. Александр Лукашенко напомнил о своем поручении аграриям. В 2025-м в Беларуси удалось намолотить более 11 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, и в 2026 году глава государства поставил задачу собрать урожай не ниже.

Успех в растениеводстве – залог развития всей отрасли АПК. Белорусская молочная и мясная продукция пользуются устойчивым спросом на зарубежных рынках. С учетом мировых цен есть все возможности превзойти прошлогодний рекорд по экспорту продовольствия. Сейчас поставки осуществляются в 117 стран.