Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего

Новейшая история населенных пунктов, которые некогда назывались «военными городками», а также территорий, где размещались такие объекты в советское время. Сегодня многие из них получили новую мирную жизнь. Как, например, аэродром Болбасово в Витебской области. Сегодня у него иная специализация, и этот населенный пункт называют «поселком будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый взлет бывших военных аэродромов. В Беларуси благодаря решениям Первого сохранили жизнь многим военных городкам. Сейчас там налажены производства и созданы уютные места для жизни. Некоторые из них стали частью городов, другие превратились в туристические объекты. Кстати, еще ранее бывшие военные городки пересчитали и освободили от налогов. Что делает эти локации привлекательными для бизнеса? Ретроспектива мирной жизни после военного периода – в материале Евгения Пустового.

К фразе «советское наследие» в Беларуси уважительное отношение. Не занимаемся ревизией. Но не всегда советское наследие – благо. На начало 2000-х годов в Беларуси насчитывалось 709 военных городков. После обретения независимости Минобороны в коммунальную собственность передало свыше 350 таких территорий. Например, самым милитаризированным был Пружанский район – там 613 объектов от 35 воинских частей. Вернуть к мирной жизни бывшие военные территории поручил Президент. До этого все они выглядели как сбитый летчик. Удрученно.

Новый взлет военного аэродрома Болбасово случился после вмешательства Первого. Место особой секретности, сейчас можно говорить, здесь хранили атомные бомбы, превращается в «поселок будущего». И вместе с Оршей в городскую агломерацию и транспортно-логистический хаб. В ноябре 2018 года здесь гостил Президент, ему показали, как выполняют его поручения. Тогда же Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Вот кадры той встречи. «Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт.

А это наши дни и другая область. Но такой же бывший городок летчиков. Старый военный аэродром превращают во взлетную полосу для бизнеса. Ангары приспособили под склады, рядом строятся производства. Для удобства бизнеса прокладывают прямую дорогу к трассе. В народе назвали «восточный обходом Щучина».

Алексей Садовский, председатель Щучинского райисполкома:

На военном аэродроме уже 15 гектаров земли, практически закончено к приведению в порядке. Для чего это делаем? Там будет объездная дорога города Щучина. Там находится промышленная зона, и большое количество транспорта у нас просто проходит через городскую черту, проезжает. Это огромное неудобство для жителей с учетом того, что там довольно крупные предприятия. В Гродненской области образцом Года благоустройства станет Волковыск, столица областных «Дожинок». Наводят мейкап древнему Новогрудку. Все по программе. Но немного может быть и не по плану.