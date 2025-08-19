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Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего

19 августа 2025 17:19
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Новейшая история населенных пунктов, которые некогда назывались «военными городками», а также территорий, где размещались такие объекты в советское время. Сегодня многие из них получили новую мирную жизнь. Как, например, аэродром Болбасово в Витебской области. Сегодня у него иная специализация, и этот населенный пункт называют «поселком будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый взлет бывших военных аэродромов. В Беларуси благодаря решениям Первого сохранили жизнь многим военных городкам. Сейчас там налажены производства и созданы уютные места для жизни. Некоторые из них стали частью городов, другие превратились в туристические объекты. Кстати, еще ранее бывшие военные городки пересчитали и освободили от налогов.

Что делает эти локации привлекательными для бизнеса? Ретроспектива мирной жизни после военного периода – в материале Евгения Пустового.

Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего-2

К фразе «советское наследие» в Беларуси уважительное отношение. Не занимаемся ревизией. Но не всегда советское наследие – благо. На начало 2000-х годов в Беларуси насчитывалось 709 военных городков. После обретения независимости Минобороны в коммунальную собственность передало свыше 350 таких территорий. Например, самым милитаризированным был Пружанский район – там 613 объектов от 35 воинских частей. Вернуть к мирной жизни бывшие военные территории поручил Президент. До этого все они выглядели как сбитый летчик. Удрученно.

Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего-4

Новый взлет военного аэродрома Болбасово случился после вмешательства Первого. Место особой секретности, сейчас можно говорить, здесь хранили атомные бомбы, превращается в «поселок будущего». И вместе с Оршей в городскую агломерацию и транспортно-логистический хаб. В ноябре 2018 года здесь гостил Президент, ему показали, как выполняют его поручения. Тогда же Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Вот кадры той встречи.

«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт.

Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего-6

А это наши дни и другая область. Но такой же бывший городок летчиков. Старый военный аэродром превращают во взлетную полосу для бизнеса. Ангары приспособили под склады, рядом строятся производства. Для удобства бизнеса прокладывают прямую дорогу к трассе. В народе назвали «восточный обходом Щучина».

Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего-8

Алексей Садовский, председатель Щучинского райисполкома:
На военном аэродроме уже 15 гектаров земли, практически закончено к приведению в порядке. Для чего это делаем? Там будет объездная дорога города Щучина. Там находится промышленная зона, и большое количество транспорта у нас просто проходит через городскую черту, проезжает. Это огромное неудобство для жителей с учетом того, что там довольно крупные предприятия. 

В Гродненской области образцом Года благоустройства станет Волковыск, столица областных «Дожинок». Наводят мейкап древнему Новогрудку. Все по программе. Но немного может быть и не по плану.

Новая мирная жизнь! Как военные городки превращают в посёлки будущего-10

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Александр Григорьевич Лукашенко пригласил Трампа с семьей к нам в гости. Поэтому почему бы это не была Гродненская область? Один из ее древних центров – это Новогрудок, который мы хотим превратить в туристическую Мекку. Конечно, на втором месте после Гродно, понятно, но тем не менее и тоже хотим туда серьезно вложиться, в их туристические объекты. Даже в свете вчерашнего совещания у главы государства про туризм, это должно стать одной из более таких значимых статей ВВП нашего продукта регионального, прежде всего. 

Подробности в видео.

# Юрий Караев # Год благоустройства

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