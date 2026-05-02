Лидеры белорусских профсоюзов вышли на смены с работниками предприятий

Лидеры белорусских профсоюзов 2 мая вышли на работу наравне с рядовыми сотрудниками. От ремонта до сортировки продукции и помощи в благоустройстве – такой решался круг задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К акции, которая проводится впервые, присоединились руководители всех отраслевых профсоюзов, а также областных объединений и ФПБ. Пока одни помогали собирать мебель и озеленяли территории, другие внесли свой вклад в модернизацию одного из стратегически важных для нашей страны объектов – «Гродно-Азота». Потрудились добровольцы также на складах и в магазинах одного из ведущих предприятий легкой промышленности.

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы постарались выбрать рабочие места, где необходимо работать физически. В первую очередь физически, потому что не секрет, что мы, руководители профсоюзных органов, как правило, конечно, наша работа – это работа у компьютера, это встреча с трудовыми коллективами. А физический труд – это то, что непосредственно мы вкладываем в эту акцию. Этим мы показываем свою солидарность с нашими трудящимися, с нашими членами профсоюза.

Сегодня в структуру Федерации профсоюзов Беларуси входят 15 отраслевых объединений. Всего по стране функционирует около 24 тысяч профсоюзных организаций.