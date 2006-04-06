В Минске проходит отборочный турнир Всемирных компьютерных игр-2006

6 апреля в рамках Международной специализированной выставки "Тибо-2006" начнется Национальный отборочный турнир Всемирных компьютерных игр-2006.Победители этого матча автоматически выйдут в 1/4 республиканского финала. Свое мастерство продемонстрирует также команда, представлявшая Беларусь в гранд-финале (он проходил в прошлом году в Сингапуре). В апреле-мае состоится ее турне по областным городам республики, в ходе которого все желающие смогут сразиться с компьютерными гениями.