В Мингорисполкоме обсудили проблему производственного травматизма

Печальная статистика прошлого года говорит, что 50 % всех несчастных случаев на работе происходят по вине нанимателя.Уровень производственного травматизма в столице по-прежнему высок. В 2005 году было 59 случаев со смертельным исходом. Основными причинами происшествий, по заключению специалистов Комитета по труду и соцзащите Мингорисполкома, стали невыполнение руководителями предприятий обязанностей по должной организации труда, алкогольное опьянение погибших, неисправность машин и механизмов. Руководство города активно привлекает внимание руководителей предприятий к проблеме травматизма и поощряет тех, кто умеет обходиться и вовсе без него. В минувшем году в Минске прошел городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. В плане столичных мероприятий до 2010 года аналогичные акции пройдут еще не раз. Неумелых руководителей будут наказывать.