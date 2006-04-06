Беларусь встречает паводок

В зону риска во время весеннего половодья попадают 2300 человек.Уровень воды еще не достиг критической отметки, однако на этой неделе таяние льда будет продолжаться. Вскроется Березина в районе Бобруйска. На реках Вилия и Щара вода выйдет на пойму. Для проведения воздушной разведки паводковой обстановки МЧС использует авиацию, для выполнения аварийных работ подготовлены бульдозеры, экскаваторы и автокраны. Для проведения спасательных работ в зонах подтоплений готовы к использованию ледокол, катера, моторные лодки, а также теплоходы, паромы и катамараны. Для восстановления мостов белорусской железной дороги подготовлена специальная техника.