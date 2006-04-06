Паркуйся в положенном месте

В апреле Управление Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома проводит месячник по соблюдению водителями правил парковки. Целевые рейды, организованные столичной Госавтоинспекцией, направлены на недопущение нарушений правил стоянки в центральной части города и во дворах. Кроме того, автомобиль, оставленный в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку-стоянку, может быть отбуксирован эвакуатором на штрафплощадку. В этом случае водителю, кроме штрафа, необходимо также оплачивать стоимость эвакуации машины и ее хранение.