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Паркуйся в положенном месте

06 апреля 2006 11:47
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В апреле Управление Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома проводит месячник по соблюдению водителями правил парковки. Целевые рейды, организованные столичной Госавтоинспекцией, направлены на недопущение нарушений правил стоянки в центральной части города и во дворах. Кроме того, автомобиль, оставленный в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку-стоянку, может быть отбуксирован эвакуатором на штрафплощадку. В этом случае водителю, кроме штрафа, необходимо также оплачивать стоимость эвакуации машины и ее хранение.
# общество

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