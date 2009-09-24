В Минске процедура регистрации на аукционы станет проще

Депутаты Минского городского совета на последней сессии внесли изменения в процедуру регистрации участников аукционов по продаже акций и предоставления права аренды зданий и помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Желающим принять участие в торгах не надо представлять справку о декларировании денежных средств, за которые будут приобретены акции или оплачено полученное право аренды, и нотариально удостоверенные копии учредительных документов.

Теперь победителю аукциона организаторы будут выставлять счет-фактуру на погашение затрат на его проведение. Раньше они оплачивались за счет процента от стартовой цены лота и ее превышения.

Если на торги зарегистрировался только один участник, ему будет предложено купить лот на 5% выше стартовой стоимости, сообщает агентство «Минск-Новости».