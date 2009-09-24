Необычное небесное явление над Курской Коренной пустынью

Большой крест из облаков над Курской Коренной пустынью привлек внимание множества паломников, собравшихся на встречу с чудотворной иконой Божией Матери.

Крест был заметен в небе над монастырем накануне, 23 сентября вечером, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл привез в Курск чудотворную икону, которая почти 90 лет находилась в приходах русского зарубежья.

В темнеющем синем вечернем небе были отчетливо видны две пересекающиеся под прямым углом белые полосы, напоминающие следы от пролетевших самолетов. Очевидцы отметили яркость и геометрическую четкость линий креста. Небесное явление было видно над обителью на протяжении получаса.

Крест в небе над Курской коренной пустынью стал предметом обсуждения среди множества паломников на следующий день, когда в обитель из Курска была доставлена чудотворная икона. Участники торжеств видели в облачном кресте знак милости Божией Матери, сообщает «Интерфакс-Запад».