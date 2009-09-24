Папа Римский впервые в истории побывает с официальным визитом в Великобритании

Папа Римский Бенедикт XVI прибудет с визитом в Великобританию в январе 2010 года.

Визит состоится через два года после того, как Римско-католическая церковь в Англии и Уэльсе направила понтифику официальное приглашение посетить Соединенное Королевство. В феврале нынешнего года премьер-министр Великобритании Гордон Браун во время аудиенции, которую предоставил ему Бенедикт XVI, также передал главе Святого престола приглашение уже от имени правительства.

У Бенедикта XVI запланированы встречи с королевой Елизаветой II, которая является формальной главой Англиканской церкви, а также с духовным и фактическим лидером этой Церкви архиепископом Кентерберийским Роуэном Уильямсом. Понтифик также намерен провести богослужения во многих британских городах, в том числе в Кардиффе, Лондоне, Ливерпуле, Манчестере и Эдинбурге.

Последним Папой Римским, посетившим Великобританию, был предшественник нынешнего понтифика Иоанн Павел II. Однако его визит на Британские острова, состоявшийся в 1982 году, был пастырским.

После реформации в Англии, произошедшей в результате принятия во времена правления короля Генриха VIII Акта о супрематии 1534 года, который наделил английских монархов функциями главы Англиканской церкви, ни один Папа Римский еще не посещал Соединенное Королевство с официальным визитом, сообщает Newsru.com.