Безымянные скверы и улицы Минска получили названия

Минский городской совет принял решение о наименовании безымянных скверов и проектируемых улиц и переименовании кладбищ города.

Так, сквер между улицами Татарской - Грибоедова - Игнатенко назван Татарским сквером (на его территории строится мечеть).

Сквер между улицами Красноармейская - Карла Маркса - Энгельса - проспектом Независимости, именуемый в народе Паниковка, теперь называется Александровский. Один из старейших скверов города получил свое название от построенной там в 1870 году каплицы Александра Невского.

Скверу в границах улиц Немига - Городской вал - Володарского присвоено наименование Сквер Адама Мицкевича. В 2003 году здесь был установлен памятник известному польскому поэту белорусского происхождения.

Бондаревским сквером назван сквер в границах ЦУМа - улицы Гикало - библиотеки им. Пушкина. В дореволюционное время здесь жили ремесленники-бондари, а улица Гикало до 1967 года имела название Бондаревская.

Сквер между улицами Декабристов - Парашютной - Папанина стал Грушевским. Он находится в предместье Грушевка, которое возникло в конце XIX - начале XX века.

Тучинским будет называться сквер между улицами Харьковской - Берута - Верещагина - жилая застройка. Он был создан в 1960-е годы на территории бывшего предместья Тучинка.

Сквер между улицами Октябрьская - Ульяновская - Белорусская теперь называется Ляховским. Он был создан в 1950-х годах в предместье Ляховка, которое было одним из самых больших в довоенном Минске.

Проектируемой улице между улицами Одоевского - Бельского - Пономаренко присвоено имя заслуженного деятеля культуры Белорусской ССР Константина Тихоновича Кириенко (улица К.Т.Кириенко). А проектируемой улице №7 в микрорайоне Масюковщина-6 - имя заслуженного строителя Беларуси Валерия Федоровича Чичурина (улица В.Ф.Чичурина).

Кроме того, переименованы два кладбища. Кладбище «Пионерское» на территории Центрального района Минска переименовано в кладбище «Крупцы». В XVI веке оно было основано как кладбище деревни Крупцы. А кладбище «Дружба» в Московском районе переименовано в кладбище «Брилевское». Оно находится рядом с микрорайоном Брилевичи, сообщает БЕЛТА.