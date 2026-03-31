Подразделения 557-й инженерной бригады завершили комплексные учения

Подразделения 557-й инженерной бригады завершают комплексные учения с войсками Западного оперативного командования. Военнообязанные возвращаются в пункты постоянной дислокации после маршей, которые стали финальным этапом внезапной проверки боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время сборов резервисты восстановили навыки по своим специальностям, прошли слаживание и выполнили весь комплекс поставленных задач. Командование отмечает: уровень подготовки личного состава позволяет уверенно решать задачи инженерного обеспечения в любых условиях. В бригаде служил и уникальный военнообязанный. Водитель автобуса Дмитрий Ломаско сначала доставлял запасников в пункты сборов, но когда его техника была передана в войска, решил присоединиться и сам. Говорит: если автобус в части – значит, и он должен быть рядом.

Дмитрий Ломаско, военнообязанный: Непосредственно я здесь, в этой же бригаде, 22 года назад точно так же проходил сборы и уже за то время, естественно, что-то забылось, новые штрихи уже, опять же, стрельба, ходьба строем, то есть это дисциплинирует, это нужно вспоминать.

Евгений Корейво, заместитель командира инженерной бригады по идеологической работе:

Проверка боевой готовности в таких масштабах – для нас это впервые. Такого еще раньше не было. Подошли к этому для того, чтобы каждого военнослужащего мы обучили предварительно перед выполнением задач по предназначению. Сначала подготовили офицеров, которые в последующем уже руководили и обучали личный состав, который им был призван из запаса. Задача, поставленная нашим командованием, была выполнена в полном объеме. Каждый военнообязанный отнесся с ответственностью к выполнению задач, профессионализм на высоком уровне.

По итогам проверки командование поблагодарило резервистов за работу. Каждый военнообязанный получил поощрение. Домой они возвращаются с выполненной задачей и обновленными навыками.