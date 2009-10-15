В Минске отмечена тенденция снижения уровня преступности

В то же время, в прокуратуре считают, что результаты работы могут быть более значимыми.

Для этого местные власти должны включиться в работу в полной мере. Поэтому впервые в заседании участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и главы исполкомов Минска. Одна из главных тем обсуждения – противодействие коррупции.



– В первую очередь органы правопорядка должны активизировать свою работу, направленную на выявление коррупционных преступлений. Но в тоже время большое значение имеют вопросы профилактики, повышение уровня правосознания граждан. Это и просветительная работа органов местной исполнительной власти, а также добропорядочность самих граждан, – отметил старший помощник прокурора города Минска Сергей Балашев.