В Минске наградили медиков, которые работали во время циклона «Улли»

Сильнее обстоятельств. Это о медиках, которые в любой момент готовы прийти на помощь. Так и во время недавнего урагана «Улли» многие из них проявили самоотверженность и профессионализм. Сегодня, 18 февраля, в Минске те, кто не остался в стороне в сложный период, получили награды. В списке – 14 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самый пик циклона, когда страна столкнулась с разгулом стихии, эти люди работали в экстремальных условиях, по несколько суток подряд оставались на посту. Медики действовали как единая команда, где личный комфорт отошел на второй план перед профессиональным долгом.

Любовь Шкробот, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Лельчицкой центральной районной больницы: Поступил вызов, что женщине стало плохо. Выехали мы быстро, оперативненько, но мы не доехали до вызова. В связи с тем, что дорога оказалась не почищенной, мы решили подтолкнуть машину. Попросили, там еще шли люди, пару человек. Мы вытолкали эту машину, доехали до бабушки, переложили на носилки и транспортировали в больницу.

Марина Данченко, фельдшер Червенского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:

Очень волнительно, гордость за себя, за своих коллег. Что касается моего случая, это был населенный пункт деревни Большая Ганута. Повод к вызову – был пациент без сознания. Доехать до места вызова не получилось в связи с тем, что была дорога плохая. Поэтому 800 метров пришлось идти пешком.

Во время циклона «Улли» вся система здравоохранения Беларуси работала в усиленном режиме. Каждый пациент получил необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Даже когда машины «скорых» застревали в пути, на помощь приходили сотрудники МЧС.