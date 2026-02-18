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В Минске наградили медиков, которые работали во время циклона «Улли»

18 февраля 2026 13:56
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Сильнее обстоятельств. Это о медиках, которые в любой момент готовы прийти на помощь. Так и во время недавнего урагана «Улли» многие из них проявили самоотверженность и профессионализм. Сегодня, 18 февраля, в Минске те, кто не остался в стороне в сложный период, получили награды. В списке – 14 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили медиков, которые работали во время циклона «Улли» -2

В самый пик циклона, когда страна столкнулась с разгулом стихии, эти люди работали в экстремальных условиях, по несколько суток подряд оставались на посту. Медики действовали как единая команда, где личный комфорт отошел на второй план перед профессиональным долгом. 

В Минске наградили медиков, которые работали во время циклона «Улли» -4

Любовь Шкробот, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Лельчицкой центральной районной больницы:
Поступил вызов, что женщине стало плохо. Выехали мы быстро, оперативненько, но мы не доехали до вызова. В связи с тем, что дорога оказалась не почищенной, мы решили подтолкнуть машину. Попросили, там еще шли люди, пару человек. Мы вытолкали эту машину, доехали до бабушки, переложили на носилки и транспортировали в больницу. 

В Минске наградили медиков, которые работали во время циклона «Улли» -6

Марина Данченко, фельдшер Червенского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:
Очень волнительно, гордость за себя, за своих коллег. Что касается моего случая, это был населенный пункт деревни Большая Ганута. Повод к вызову – был пациент без сознания. Доехать до места вызова не получилось в связи с тем, что была дорога плохая. Поэтому 800 метров пришлось идти пешком.

Во время циклона «Улли» вся система здравоохранения Беларуси работала в усиленном режиме. Каждый пациент получил необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Даже когда машины «скорых» застревали в пути, на помощь приходили сотрудники МЧС.

# Медицина

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