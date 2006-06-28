В Минске готовятся к праздничному параду

Идет подготовка, репетиции проходят ночью. Как всегда 3 июля рота барабанщиков - суворовцев откроет парад. Будут вынесены знамена фронтов, которые освобождали Беларусь в 44-ом. В торжественном мероприятии примут участие курсанты Военной академии, пограничники, военнослужащие внутренних войск МВД, личный состав МЧС и бойцы сил специальных операций. Свое мастерство продемонстрирует рота почетного караула. Из военной техники представят только авиацию. В составе воздушного эшелона парада пролетят шесть учебных самолетов Л-39, окрашенных в цвета государственного флага. Командовать будет начальник Минского гарнизона генерал-майор Юрий Меренцов. Примет парад министр обороны генерал-полковник Леонид Мальцев.