Синоптики не ошиблись:

Как и обещали синоптики, прошедшей ночью в столице гремел гром, сверкали молнии и прошли ливневые дожди. В результате - под водой оказались многие перекрестки и улицы города.

После каждого такого дождя в Минске происходит одно и то же - лишь немногие водители могут позволить себе не обращать внимания на происходящее. Остальным приходится выстаивать длинные очереди на перекрестках, залитых водой.

Работникам коммунальных служб пришлось трудиться буквально по колено в воде, пытаясь на ощупь под толщей воды и грязи открыть канализационные люки. Сами колодцы также переполнены, и их очистка - дело нелегкое. Некоторые автомобили приходилось спасать при помощи специальной техники.