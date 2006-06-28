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Синоптики не ошиблись:

28 июня 2006 10:52
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Как и обещали синоптики, прошедшей ночью в столице гремел гром, сверкали молнии и прошли ливневые дожди. В результате - под водой оказались многие перекрестки и улицы города.

После каждого такого дождя в Минске происходит одно и то же - лишь немногие водители  могут позволить себе не обращать внимания  на происходящее. Остальным приходится выстаивать длинные очереди на перекрестках, залитых водой. 

Работникам коммунальных служб пришлось трудиться буквально по колено в воде, пытаясь на ощупь под толщей воды и грязи открыть канализационные люки.  Сами колодцы также переполнены, и их очистка - дело нелегкое. Некоторые автомобили приходилось спасать при помощи специальной техники.

# общество

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