К Земле приближается астероид

3 июля небесное тело диаметром около полукилометра пройдет мимо нашей планеты на таком близком расстоянии, что его можно будет рассмотреть в любительские телескопы, сообщают информационные агентства.

Американские астрономы с помощью мощного радара, установленного в калифорнийской пустыне, попытаются определить размеры этого астероида более точно. Отраженные от небесного тела радиоволны высокой частоты позволят точно определить его массу и скорость, а также рассчитать орбиту его полета.

Провести собственные исследования астероида похожим методом намерены украинские астрономы в Евпатории, которые сделают замеры на несколько часов раньше своих американских коллег. Лучше всего астероид удастся разглядеть жителям западного побережья Северной Америки в предрассветные часы в ночь с воскресенья на понедельник 3 июля.

В 7.25 по минскому времени расстояние между небесным объектом и Землей будет чуть более 430 тысяч км.