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Лето - пора ответственной работы сантехников

28 июня 2006 10:52
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Нынешним летом в городских теплоузлах коммунальщики установят сорок новых теплообменников. Это позволит сэкономить деньги на обслуживание теплосистем и сделать бесперебойной подачу горячей воды в квартиры минчан. Ведется и плановая подготовка теплоузлов к зимнему отопительному сезону.

:Сантехник  Леонид Витушко  называет  лето ответственной  порой, потому что от качественной подготовки  сантехнического оборудования в этот период зависит температура в квартирах минчан зимой. Основная работа - промыть систему теплоснабжения и проверить счетчики  учета тепла. 

На обслуживании  коммунальщиков  сорок три  тепловых узла. Проверить нужно  каждую деталь. Бывают  и  непредвиденные  ситуации. Тем не менее   50% городских теплоузлов  - а их в городе  около пяти с половиной тысяч -уже готовы к зиме. Ведется установка  приборов учета тепла, замена  теплообменников.

На  запланированную замену теплообменников из городского  бюджета уйдет  девяносто четыре  миллиона  рублей. Подготовка теплоузлов к зиме вообще обходится не дешево. Современные материалы  - дорогие. Тем не менее, коммунальщики  обещают, что зимой  в квартирах минчан будет тепло.

# общество

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