Лето - пора ответственной работы сантехников

Нынешним летом в городских теплоузлах коммунальщики установят сорок новых теплообменников. Это позволит сэкономить деньги на обслуживание теплосистем и сделать бесперебойной подачу горячей воды в квартиры минчан. Ведется и плановая подготовка теплоузлов к зимнему отопительному сезону.

:Сантехник Леонид Витушко называет лето ответственной порой, потому что от качественной подготовки сантехнического оборудования в этот период зависит температура в квартирах минчан зимой. Основная работа - промыть систему теплоснабжения и проверить счетчики учета тепла.

На обслуживании коммунальщиков сорок три тепловых узла. Проверить нужно каждую деталь. Бывают и непредвиденные ситуации. Тем не менее 50% городских теплоузлов - а их в городе около пяти с половиной тысяч -уже готовы к зиме. Ведется установка приборов учета тепла, замена теплообменников.



На запланированную замену теплообменников из городского бюджета уйдет девяносто четыре миллиона рублей. Подготовка теплоузлов к зиме вообще обходится не дешево. Современные материалы - дорогие. Тем не менее, коммунальщики обещают, что зимой в квартирах минчан будет тепло.