Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси. Теперь запрещено покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом список таких объектов не определен. Ограничения распространяются даже на тех, кто имеет вид на жительство. Кроме того, белорусам, планирующим работать в сфере образования, науки, культуры и спорта, придется подписывать декларацию с осуждением действий России. Отказавшихся могут не пустить в страну.