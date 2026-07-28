Прямой эфир

Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси

28 июля 2026 06:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси. Теперь запрещено покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ввела новые ограничения для граждан Беларуси-2

При этом список таких объектов не определен. Ограничения распространяются даже на тех, кто имеет вид на жительство. Кроме того, белорусам, планирующим работать в сфере образования, науки, культуры и спорта, придется подписывать декларацию с осуждением действий России. Отказавшихся могут не пустить в страну.

# Беларусь-Литва

Другие новости рубрики

Все новости
Гордость за общее дело! Как семейный подряд Гречихо покоряет поля Толочинского района
28 июля 2026 05:57

Гордость за общее дело! Как семейный подряд Гречихо покоряет поля Толочинского района

В Минске отремонтировали свыше 100 спортивных площадок с начала 2026-го
27 июля 2026 17:45

В Минске отремонтировали свыше 100 спортивных площадок с начала 2026-го

Молодость теперь длится до 44? Муковозчик про новость от ВОЗ
27 июля 2026 17:30

Молодость теперь длится до 44? Муковозчик про новость от ВОЗ