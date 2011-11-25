В Минске начался монтаж новогодней иллюминации

Новости Беларуси, Минск. Главные столичные проспекты украсят разноцветные сияющие растяжки. Гирлянды гармонично впишутся в общий ансамбль и дополнят традиционные ели.

Эффектные световые композиции появятся так же у Национальной библиотеки, на проспекте Победителей и на площади Победы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову минские магазины и рестораны уже завлекают снежинками, разноцветными шарами и сказочными мотивами на окнах.

Минчане:

Когда вечером выходишь в город, на проспекте очень красиво горят фонари, праздничное настроение.

Город Минск и так красивый, всегда светится. А сейчас, перед Новым годом, все украшается иллюминацией, все классно, чувствуется Новый год.