Сиделки получат специальное образование

В Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки работников Минтруда и соцзащиты теперь будут готовить профессиональных сиделок. Курс обучения две недели, и первый набор начнут обучать уже с нового года. Уже известно, что именно входит в обязанности сиделки. Это соблюдение установленного для ее подопечного режима, смена постельного и нательного белья, выполнение гигиенических процедур, оказание помощи в кормлении и приеме лекарств. У сиделки должно быть среднее специальное или общее среднее образование плюс подготовка по утвержденной программе. Ей необходимо владеть приемами оказания первой медицинской помощи. К слову, сегодня в таких услугах нуждаются около 2 тысяч одиноких граждан.