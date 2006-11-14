Пишите Санта-Клаусу письма!

В немецком городе Химмельфорт открылось специальное отделение приема корреспонденции для Санта-Клауса.

Чтобы лично проследить за работой почтальонов и принять первые письма с пожеланиями в теплую, по лапландским меркам, Германию приехал и сам новогодний волшебник. Встречать Санту на улицы города вышли самые маленькие его жители.

До Рождества еще больше месяца, а приготовления к самому веселому празднику в году уже начались. Сам Санта приехал в теплую, по лапландским меркам, Германию, чтобы лично проследить за работой почтальонов и принять первые письма с пожеланиями. Ни одно послание, из какого бы уголка света оно не пришло, не останется без ответа.

Первое такое почтовое отделение начало работать в Хильдесхайме, к концу недели по всей стране откроются более 20 специальных "рождественских почтамтов", которые займутся исключительно приемом и обработкой, а также ответами на детские письма к Санта Клаусу.

Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, отвечать на письма детей будут более 100 специальных работников почты - "помощников" Санта Клауса.

Письма можно посылать по адресу: Weihnachtsmann (Санта Клаус), 16798 Himmelpfort, Германия.