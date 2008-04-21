В Мингорисполкоме подвели итоги республиканского субботника

Почти 6 миллиардов рублей заработали минчане на субботнике.

Половина заработанных средств останется в распоряжении города и будет направлена на оснащение клиник, оказывающих медицинскую помощь детям. Остальные средства - на современное диагностическое оборудование для областных больниц. Екатерина Забенько об общем вкладе в здоровье.

Минус один выходной - плюс серьёзное подспорье медицинским учреждениям. Субботник в Минске полностью оправдал все возложенные на него надежды. Наконец-то появился повод убрать сваленные в кучу вещи на рабочих местах, а также проникнуться чувством гордости за то, вносишь маленькую толику в здоровье нации.

В распоряжении города останется половина заработанных средств. Они будут использованы на приобретение медицинской техники для государственных организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям. В частности, для переоснащения детского хирургического центра 1-й городской клинической больницы, 3-й и 4-й детских больниц. Остальные деньги предназначены для приобретения реанимобилей, полностью укомплектованных медицинской техникой и другим необходимым оборудованием, для центра "Мать и дитя" и других госорганизаций здравоохранения.

Субботник в месячник по благоустройству города существенно подтянул предыдущие показатели. И на сегодняшний день город убран почти на 100%! Помимо этого, с начала месяца отремонтировано 80 тыс. квадратных метров дорог и дворовых территорий, высажено более 8 тыс. деревьев и более 20 тысяч кустарников. Отремонтировано и покрашено больше половины всего детского оборудования. Посвежела дорожная разметка, ярче засветили светофоры. Минчане принимали участие в благоустройстве города не только на субботнике. Добровольно и бесплатно наводили лоск на улицах более 9 тыс человек. На их счету 4 тыс. деревьев и 15 тысяч кустарников.



Месячник закончится через 10 дней, но на лаврах никто почевать не будет. Потому что чистота должна быть в городе. Всегда!

