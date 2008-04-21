В Минске решают судьбу памятника архитектуры

Накануне в здании больше известном как тюрьма "на Володарке" обрушилась одна из башен. Фактически это была визитная карточка знаменитого Пищаловского замка, построенного почти 200 лет назад.

Сейчас на месте обрушившейся башки Пищаловского замка работает межведомственная комиссия, которая выясняет все причины обвала. До конца мая в кабинет Министров представят все документы с предложением об отселении заключенных с "Володарки".

На "Володарке" настало время собирать камни. Здание с двухвековой историей обрушилось, как карточный домик. Это часть СИЗО давно уже является зоной непригодной для жизни. Людей давно отселили, а вокруг поставили ограждения.

Тюрьму построили на окраине Минска на болотистой местности. Специалисты говорят, что подземные воды страшнее торнадо. Куда повернет свои силы стихия - неизвестно никому. Становится вопрос - находится ли в безопасности оставшаяся часть "Володарки".

Есть информация, которая не подтверждается в Министерстве внутренних дел - это подкоп под Пищаловский замок. Только не узников, а ремонтников, которые в эти дни проводили благоустройство. Мол, они и поспособствовали обвалу башни.

Двухвековой замок в стиле раннего классицизма числиться в списке историко-культурного наследия страны. Это была первая каменная тюрьма, в которой побывали в разные времена и Якуб Колас и Дунин-Марцинкевич. С 1999 года начались разговоры о строительстве нового здания СИЗО на окраине Минска. А "Володарке" пророчили судьбу престижного отеля или музея на подобие хранилища тюремного инвентаря Фанни-Бей в Австралии, где посетителям разрешают нажимать на педаль, открывающую люк виселицы.

Все причины обвала башки Пищаловского замка скрыты за колючей проволокой. Сейчас на месте ЧП работает межведомственная комиссия, которая и вынесет приговор следственному изолятору № 1. Одно известно точно, минской "бастилии" в таком виде, в котором она находится сейчас, больше не будет.

