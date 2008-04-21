В Минске решают судьбу памятника архитектуры

Сейчас на месте обрушившейся башки Пищаловского замка работает межведомственная комиссия, которая выясняет все причины обвала. До конца мая в кабинет Министров представят все документы с предложением об отселении заключенных с "Володарки".
На "Володарке" настало время собирать камни. Здание с двухвековой историей обрушилось, как карточный домик. Это часть СИЗО давно уже является зоной непригодной для жизни. Людей давно отселили, а вокруг поставили ограждения.
Тюрьму построили на окраине Минска на болотистой местности. Специалисты говорят, что подземные воды страшнее торнадо. Куда повернет свои силы стихия - неизвестно никому. Становится вопрос - находится ли в безопасности оставшаяся часть "Володарки".
Есть информация, которая не подтверждается в Министерстве внутренних дел - это подкоп под Пищаловский замок. Только не узников, а ремонтников, которые в эти дни проводили благоустройство. Мол, они и поспособствовали обвалу башни.
Двухвековой замок в стиле раннего классицизма числиться в списке историко-культурного наследия страны. Это была первая каменная тюрьма, в которой побывали в разные времена и Якуб Колас и Дунин-Марцинкевич. С 1999 года начались разговоры о строительстве нового здания СИЗО на окраине Минска. А "Володарке" пророчили судьбу престижного отеля или музея на подобие хранилища тюремного инвентаря Фанни-Бей в Австралии, где посетителям разрешают нажимать на педаль, открывающую люк виселицы.
Все причины обвала башки Пищаловского замка скрыты за колючей проволокой. Сейчас на месте ЧП работает межведомственная комиссия, которая и вынесет приговор следственному изолятору № 1. Одно известно точно, минской "бастилии" в таком виде, в котором она находится сейчас, больше не будет.