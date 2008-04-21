Герою Советского Союза Виктору Ливенцеву - 90 лет

В 25 лет он стал полковником, будучи уже Героем Советского Союза и командиром партизанской бригады.

Время, которому он отдал большую часть своей жизни, сегодня называют Эпохой Ливенцева. Герой Советского Союза, в прошлом председатель спорткомитета БССР Виктор Ливенцев отмечает сегодня 90-летний юбилей. Обладатель двух орденов Ленина, ордена Боевого красного знамени и Дружбы народов - это лишь часть многочисленных наград героя.

Его встречают стоя и с овациями: сослуживцы, друзья, высшие чины и именитые спортсмены, многим из них Виктор Ливенцев был поддержкой долгие годы. Раубичи, Стайки, Дворец спорта. Это при нем знаменитые национальные спорткомплексы стали визитной карточкой белорусского спорта. Для его развития, в прошлом председатель спорткомитета БССР делал многое и даже больше. Говорят, на пленуме ЦК комсомола в далеком 1950 ему поручили собрать в республике миллион спортсменов и он собрал:

Министр спортивной отрасли - так в свое время называли Виктора Ильича. Впрочем, и сегодня для всех, кто пришел в этот зал - он человек- эпоха. Александр Григоров - нынешний глава спортивного ведомства называет коллегу героем современности.

Обладатель двух орденов Ленина, ордена Боевого красного знамени и Дружбы народов - это лишь часть многочисленных наград героя войны. Сегодня к ним добавилась еще одна: от имени Александра Лукашенко, ветерану вручили орден Национального Олимпийского комитета:

На юбилейных открытках - цифра 90, за плечами ветерана - жизнь длинной почти в век. Он делит ее с любимой супругой, дочерьми и внуками. Его девиз - всегда вперед, его спрашивают о секретах долголетия и семейного счастья, он отвечает:

С юбилеем Виктора Ильича Ливенцева поздравил Президент страны Александр Лукашенко. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и благополучия на долгие годы.

