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Гордость белорусского искусства

21 апреля 2008 14:18
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Сегодня в столице на доме №25 по улице Якуба Колоса открыли мемориальную доску народному художнику БССР, профессору Валентину Волкову.

Он участвовал в художественном оформлении Петрограда, одним из первых написал портрет Ленина, был автором герба БССР, а 3 июля 1944 года встречал освободителей Минска и запечатлел это на своем эпохальном полотне.

В церемонии приняли участие родные живописца, поклонники таланта. Как и ранее, сегодня говорили о том, что Волков - это гордость белорусского искусства, он стал первым профессиональным художником в династии столичных мастеров и создал неповторимые образы многих исторических личностей и событий.

# общество

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