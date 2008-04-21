Сегодня в столице на доме №25 по улице Якуба Колоса открыли мемориальную доску народному художнику БССР, профессору Валентину Волкову.

Он участвовал в художественном оформлении Петрограда, одним из первых написал портрет Ленина, был автором герба БССР, а 3 июля 1944 года встречал освободителей Минска и запечатлел это на своем эпохальном полотне.

В церемонии приняли участие родные живописца, поклонники таланта. Как и ранее, сегодня говорили о том, что Волков - это гордость белорусского искусства, он стал первым профессиональным художником в династии столичных мастеров и создал неповторимые образы многих исторических личностей и событий.

