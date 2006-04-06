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В белорусских медицинских вузах восстановлена субординатура

06 апреля 2006 08:25
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В Белорусском государственном медицинском университете обучение в субординатуре запланировано начать с 2006-2007 учебного года.Три года тому назад она была отменена и, как показало время, напрасно. Обучение в субординатуре имеет практическую направленность, учащиеся буквально у постели больного постигают азы будущей профессии, благодаря чему, более успешно осваиваются на первом месте работы. В медицинском университете обучение в субординатуре будет доступно для студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультета.
# общество

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