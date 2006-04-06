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Уже в этом году начнется прием в ПГУ

06 апреля 2006 08:26
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Президент Беларуси подписал указ о создании "Полесского государственного университета". Вуз создается на базе Пинского государственного высшего банковского колледжа Национального банка Беларуси и филиала Белорусского государственного экономического университета в Пинске. Студенты пинского филиала БГЭУ, а также Пинского филиала Частного института управления и предпринимательства, прекратившего свою деятельность, будут переведены в Полесский государственный университет либо другие учреждения образования на аналогичные или родственные специальности. Прием студентов в Полесский государственный университет начнется уже в этом году.
# общество

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