Уже осенью 2011 года современные и комфортные городские электропоезда будут курсировать по маршруту Ждановичи – Минск-Пассажирский

В перспективе скоростные поезда пойдут до Заславля и Молодечно.

Низкопольные вагоны европейского качества оборудованы кондиционерами, камерами внутреннего наблюдения и информационными табло. Расстояние от Ждановичей до Минска такой поезд, вместимостью 555 человек, преодолевает всего за 15 минут.

Анатолий Сивак, начальник Белорусской железной дороги:

Стоит задача расширить нашу инфраструктуру и построить дополнительные пути по всем направлениям, которые выходят из Минска. Это нужно для того, чтобы свести к минимуму интервалы в движении пассажирских поездов, чтобы утром и вечером перевозить большее количество людей.