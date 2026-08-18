В Логойском пансионате «Надежный берег» внедряют новые методики восстановления и профилактики деменции

Для подопечных с нарушениями зрения проводят сеансы психотерапии на основе мультисенсорной стимуляции – воздействия на разные органы чувств. Занятия снимают стресс и тревогу, улучшают эмоциональный фон и самочувствие. Программа включает четыре групповых занятия – такой формат используют впервые.

Татьяна Клименко, представитель Березинской районной организации ОО «БелТИЗ»: Мы приехали все 11 августа на 28 дней. Реабилитация здесь открылась. Здесь я впервые. Сегодня психологи у нас были. Коллектив очень хороший.

Галина Высоцкая, психолог Логойского социального пансионата «Надежный берег»:

Мы совершенствуем наши приемы. У нас есть уже база. Мы уже освещали. Это мягкая комната, это у нас музыкальная комната. Мы ею очень гордимся, потому что здесь идет как раз разработка вот таких программ для чувствительности сенсорных систем. В рамках мягкой комнаты (вот сейчас она у нас на реставрации) мы планируем тоже запустить определенную такую систему напольную, для того чтобы людям можно было просто полежать и терапевтически восстанавливаться в рамках каких-то маленьких сеансов.

В сентябре специалисты пансионата проведут областной семинар для сотрудников социальных учреждений и поделятся своим опытом.