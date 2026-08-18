БелАЭС стала одним из основных источников электроэнергии в стране

Белорусская АЭС вышла на уровень одного из основных источников электроэнергии в стране. По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов, что позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа. Доля атомной генерации составляет около 40 % всей электроэнергии страны. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, а зависимость от газа существенно снизилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, для государства, долгое время зависевшего от импортируемого топлива и не имеющего значительных собственных запасов углеводородов, развитие атомной энергетики стало стратегически обоснованным шагом. АЭС обеспечивает стабильную генерацию и практически не создает прямых выбросов парниковых газов. Во всем мире атомная энергетика рассматривается как важная часть низкоуглеродного энергобаланса.

Ввод станции создал условия для электрификации экономики – развивается электроотопление, электротранспорт, зарядная инфраструктура, модернизируются сети. Сформирована национальная ядерная инфраструктура – система подготовки кадров, регулирование, научно-технические компетенции. Позитивные изменения затронули Островецкий район – улучшилась инженерная и социальная инфраструктура, выросла занятость. Доверие к отрасли формируется многолетней стабильной работой и прозрачностью деятельности.