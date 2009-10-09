Жизнь Минска и минчан 9 октября

Через два дня карусели остановятся до весны, а сегодня наверстывали упущенное те, кто ещё не успел накататься.

Сальто в воздухе в дуэте со светофором

Авария, в которой водитель чудом остался жив, произошла сегодня на улице Плеханова - читать подробнее.

Последний круг: крылатые качели завершают свой разбег

Столичные аттракционы в понедельник закрываются на зимовку.

Через два дня карусели остановятся до весны, а сегодня наверстывали упущенное те, кто ещё не успел накататься. Обозреть столицу с высоты шанс у минчан ещё есть. В воскресенье здесь ожидается настоящий ажиотаж.

Пернатые туристы приземлились в столице

Чайки стаями расположились вдоль обоих берегов Свислочи. По своей массовости незваные гости составят достойную конкуренцию не только уткам, но даже и голубям. В рядах пернатых были замечены не только взрослые особи, но и птенцы. Оказалось, водные хищники, почуяв холода, собрались в дальний рейс.

Улица Чкалова вновь выпадает из маршрута на целые выходные

Ремонтные работы дорожного полотна подкорректируют графики общественного транспорта. Уже 10 октября въезд сюда троллейбусам будет воспрещен. Их компенсируют автобусные маршруты с пометкой «Т». Колесить будут 27, 51 и 59. На время дорожных реформ движение полностью не перекроют, но автомобилистам придется потесниться всего на трех полосах. Работа будет кипеть исключительно ночью, и уже в понедельник, если не подведет погода, водители обкатают обновленное полотно.

Утренняя пробежка

Заместители глав администраций районов первую половину дня посвятили спорту, они побывали на нескольких спортивных объектах Минска. Старт был дан на новой велосипедной дорожке. Следущий объект посещения - центр олимпийского резерва. Там специалисты оценили качество обновлённых теннисных кортов. В спортивной школе комиссия ознакомилась с условиями тренировок гимнастов. На встрече большое внимание уделили переоборудованию спорт-комплексов, а также оказанию платных услуг. Кстати, самые талантливые спортсмены тренируются бесплатно. На пьедестале почёта у детей такие вида спорта как хоккей, плавание и бокс.

- На сегодня столица располагает мощной материально-спортивной базой. Она насчитывает около 4 тысяч объектов. И, безусловно, та программа по реконструкции материально-спортивной базы, которая принята минским горисполкомом, поднимет ее на более высокий уровень, на более высокую волну развития не только массовой физкультурно-оздоровительной работы но и физического воспитания населения, - сказал Михаил Юспа, начальник управления физической культуры спорта и туризма Мингорисполкома

Запастись витаминами на неделю, а то и на весь год можно и в городе

В выходные во всех районах столицы будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Закупить овощи и фрукты можно будет у Дворца спорта на Победителей и у Ледового на Притыцкого. Традиционно продажи развернутся в парке Дружбы народов и у Заводского дома культуры. В 5 районах мини-рынками станут площадки у магазинов и торговых центров: на Чкалова, Соломенной, Любимова и Якубова.

Урожайный период ожидается в ближайшие выходные на СТО

Предприимчивые водители поторопятся сменить летнюю резину. В начале следующей недели синоптики обещают снег. О несостоявшемся бабьем лете - наш бессменный специалист по прогнозам Дмитрий Рябов — смотрите видео.

Этот день в истории столицы

51 год назад в городскую черту включили деревни Щетовка, Затишье, Малая Слепянка, Дражня, Яхимово, Будилово и Медвежино. Сейчас там уже ничего не напоминает о провинциальных корнях.

Опрос

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.