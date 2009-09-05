В кинотеатрах хотят ввести ограничение до 21 года

Тогда появится возможность крутить фильмы с жестокими сценами на большом экране.

«Киновидеопрокат» предлагает ввести еще одно возрастное ограничение на просмотр картин в белорусских кинотеатрах. 3 сентября в Минске на пресс-конференции первый заместитель генерального директора УП «Киновидеопрокат» Сергей Дрожжинов сообщил, что соответствующее предложение направлено в Министерство культуры.

Сейчас максимальное ограничение на просмотр фильмов в кинотеатрах страны — до 18 лет. Кроме того, существуют ограничения — до 16 лет и до 16 лет в сопровождении родителей. Ограничения накладываются на те фильмы, в которых специальная экспертная комиссия при предварительном просмотре обнаружила «жесткость, насилие, порнографию».

По словам Дрожжинова, ограничение до 21 года существует «практически во всем мире», в том числе в России. Его введение в Беларуси позволит расширить перечень фильмов, которые смогут выйти на экраны кинотеатров страны.

Так, например, в этом случае можно рассматривать возможность выпуска на белорусские экраны фильма «Антихрист» Ларса фон Триера, в котором много жестоких сцен. В настоящее время нет уверенности в том, что фильм получит прокатное удостоверение для показа в Беларуси, пишет «Комсомольская правда».