Формула-1 по-белорусски: на тракторах

На Гомельщине сегодня определяли самого скоростного пахаря.

Десятый юбилейный конкурс пахарей провели сегодня в Ветковском районе Гомельской области. Ветковщина первой в стране возродила эти соревнования, и сегодня каждый механизатор в районе с нетерпением ждет осени и новых стартов.

300 лошадиных сил под капотом, гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач, скорость вспашки до 10 километров в час. За этим рулем механизатор превращается в пилота спортивного болида.

В этом году на старт вышла самая мощная белорусская техника. Новые тракторы, вместе с возможностью участвовать в соревновании, некоторые хозяйства района получили лишь неделю назад. Самый старший пилот - Сергей Владимирович Фалин - толком и обкатать свою машину не успел, до старта наездил всего 83 часа. Как говорится, прямо в бой.

Отмашка судьи и всё - на поле никаких пит-стопов и дозаправок. Полного бака в обычных условиях хватает на день работы. Это на первый взгляд кажется, что в этой гонке нет ни опасных поворотов, ни рискованных обгонов. Но соревнования есть соревнования: и скорость, и ответственность здесь на пределе. Каждый пилот-механизатор должен вспахать 4 гектара поля - это приблизительно 2 часа работы. Но и излишняя спешка ни к чему: в первую очередь оценивается качество работы.

Сантиметр вправо, сантиметр влево - сразу минус балл, а то и два. Выдержать нужно 8 показателей качества пахоты. А поэтому на поле сегодня лучшие из лучших. Престиж соревнований в районе сравним разве что с мировой популярностью гонок серии «Формула 1». Главное отличие в том, что независимо от результата в выигрыше всегда белорусские аграрии.

- Во-первых, это повышение качества подготовки почвы, ведь вспашка - это самый энергозатратный процесс. Во-вторых, повышение трудовых навыков механизаторов. И, конечно, бережное отношение к технике, - говорит Виктор Масейков, начальник управления сельского хозяйства Ветковского райисполкома.

Приятный бонус сегодня достался и хозяевам поля — местному СПК. Участники соревнований всего-то за два часа с максимальным качеством распахали целых 50 гектаров.