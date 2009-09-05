09.09.09 в Минске женятся 52 пары

Для сравнения: 8 августа 2008 года, в день трех восьмерок, были зарегистрированы 329 браков, а 7 июля 2007 года - 294.

Сотрудники ЗАГСов объясняют это тем, что 9 сентября выпадает на среду, что очень неудобно как для молодых, так и для гостей. Кроме того, некоторые женихи и невесты опасаются создавать семью в этот день, мотивируя тем, что три девятки - это перевернутые три шестерки, так называемое число зверя.

А вот москвичи считают этот день счастливым. 9 сентября в российской столице кольцами обменяются 1.036 пар. Обычно такое количество свадеб характерно для летней субботы, а не для среды, отмечают в московском управлении ЗАГС. В Москве рекорд был поставлен 07.07.07 - тогда сочетались 1.678 пар. Всего на две пары меньше было 08.08.08.

Следующая «особенная» дата выпадает на 10 октября 2010 года, воскресенье, когда в минских отделах ЗАГС выходной. Но если желающих зарегистрировать брак в этот день окажется много, то не исключено, что некоторые будут работать, например, городской Дом бракосочетания, сообщает агентство «Минск-Новости».