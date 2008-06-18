В канун Дня Независимости

К праздничному параду готовятся войска Беларуси. По традиции парад откроют барабанщики суворовского училища.

От Военной академии примут участие 9 парадных расчетов, причем один из них будет в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Организаторы обещают, нынешний парад будет в корне отличаться от всех предыдущих. Зрителей ожидает множество сюрпризов, главным из которых, пожалуй, станет плац-парад сводной роты почетного караула, чье выступление часто называют концертом на плацу.

Плац заменил им танцпол, военная форма – сценические костюмы. Для того чтобы освоить такие вот "простые движения", военнослужащим роты почетного караула приходится по 6-8 часов вальсировать на плацу под звуки строевого марша.

"Домино", "цветок", "расческа"… Вооружившись самозарядным карабином Симонова, элита спецназа исполняет танцы стратегического назначения. Например, элемент с "поэтичным" названием "Мясорубка", заставит понервничать любого, кто окажется на пути солдат РПК.

Им аплодировали Владимир Путин, Уго Чавес и другие самые видные зарубежные гости. Рота почетного караула присутствует на мероприятиях только самого высокого уровня. График выступлений расписан едва ли не по минутам. Уникальная возможность увидеть своими глазами гармонию опасного и прекрасного появится и у минчан. Ночью 26 и 30 июня на пересечении проспектов Машерова и Победителей пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости.

