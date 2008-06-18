Прямой эфир

Студенты смогут поправить свое материальное положение

18 июня 2008 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Существенно поправить своё материальное положение нынешним летом смогут те студенты, кто нынешним летом будет трудиться в студотрядах. Как говорят в Министерстве образования, молодые люди смогут заработать от 600 тысяч до 3 миллионов белорусских рублей. Сумма будет зависеть от многих факторов. В нынешнем году более 200 человек поедут в Краснодарский край, Западную Сибирь и, возможно, в Республику Коми. Всего в Беларуси нынешнем летом будет организовано более 800 студенческих строек.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня 2008 14:31

В Беларуси увеличен размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста

18 июня 2008 14:31

Изменения и дополнения внесены сегодня в Устав Минска на сессии горсовета

18 июня 2008 14:29

Умеренно теплую и неустойчивую погоду прогнозируют синоптики до конца июня