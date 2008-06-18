Изменения и дополнения внесены сегодня в Устав Минска на сессии горсовета

Отныне Мингорисполком компетентен решать вопросы о предоставлении господдержки юрлицам и индивидуальным предпринимателям, о вложении и размещении временно свободных денежных средств в акции и другие ценные бумаги. Кроме того, Мингорисполком наделяется правом давать согласие на размещение на подведомственной ему территории игорных заведений, определять порядок организации их деятельности, разрабатывать и вносить для предоставления в Совмин и на утверждение президенту генеральный план Минска.