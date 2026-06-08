Гражданин Португалии пытался провезти в Беларусь запрещенные вещества

В пункте пропуска «Брест» таможенники задержали гражданина Португалии, который пытался провести через границу запрещенные вещества. Мужчина следовал рейсовым автобусом и выбрал «зеленый коридор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом он заявил, что никаких ограниченных к перемещению товаров при себе не имеет.

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:

Служебная собака сигнальной позой указала на иностранца прямо в зале таможенного оформления. Даже после этого мужчина на прямой вопрос таможенника о наличии запрещенных к перемещению веществ вновь дал отрицательный ответ. При досмотре его личных вещей в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения. Согласно заключениям эксперта: из 40 направленных на исследование сигарет в 20 обнаружен гашиш, еще в двух – марихуана. Брестской таможней возбуждено уголовное дело по части первой статьи 328.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Иностранец заключен под стражу. В Брестской таможне подчеркивают: любые попытки ввоза наркотиков в Беларусь неизбежно заканчиваются уголовной ответственностью.