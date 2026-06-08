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В Беларуси появятся автолавки с самообслуживанием

08 июня 2026 06:11
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Важный шаг в развитии торговли в отдаленных населенных пунктах – уже в 2027 году в Беларуси появятся новые автолавки с самообслуживанием. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты: операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке, а число населенных пунктов в путевом листе, напротив, сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появятся автолавки с самообслуживанием-2

Такой подход должен сделать обслуживание более качественным и комфортным для покупателей. Сегодня мобильная торговля уже активно работает в регионах. Например, по Любанскому району курсируют семь «магазинов на колесах», которые обслуживают почти три тысячи жителей примерно сотни населенных пунктов.

В Беларуси появятся автолавки с самообслуживанием-4

Доставка хорошая. Практически все в магазине можно купить. Продавец очень тактичный, приятная женщина. Просто приятно даже общаться, не то, что покупать у нее. 

В Беларуси появятся автолавки с самообслуживанием-6

Ирина Ходорович, продавец автолавки № 1 Любанского РАЙПО:
Ассортимент расширенный у нас. Всего достаточно. И колбасных изделий у нас большой выбор. И в сезон, и зимой у нас овощи всегда есть.

Масштаб работы автомагазинов в стране впечатляет: только по Минской области ездят около 90 таких мобильных точек. Они охватывают более 2,5 тысяч деревень, где проживают свыше 100 тысяч человек. 

# Торговля

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