Регистрация на ЦТ в резервные дни стартует 8 июня в Беларуси

В Беларуси абитуриенты с 8 по 11 июня могут зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, информирует БЕЛТА.

Сдача ЦТ в резервные дни доступна для абитуриентов по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные посредством документов) не имеющим возможность пройти испытание по учебным дисциплинам, на которые они были зарегистрированы в основные дни.

Регистрация на резервные дни открыта в БГУ, в БРУ, в БрГТУ, в ГрГУ им. Янки Купалы, в ВГТУ, а также в ГГТУ им. Сухого. Абитуриенту необходимо лично (или через законного представителя, либо представителя, действующего на основании доверенности) прибыть в один из пунктов регистрации. При себе нужно иметь документ (копию документа), удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни.

Резервные дни проведения ЦТ в 2026 году – 18 июня (по всем учебным предметам), 20 июня (по всем учебным предметам кроме русского и белорусского языков), 22 июня (по русскому и белорусскому языкам). Также 20 и 22 июня – резервные дни проведения централизованного экзамена (они совмещены с резервными днями ЦТ).