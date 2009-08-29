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В Индии живет ребенок без сердца в груди

29 августа 2009 08:40
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Ребенок с редчайшим врожденным пороком родился в Индии - сердце младенца из штата Бихар оказалось снаружи, пишет в субботу газета Mail Today.


Порок, именуемый эктопией, встречается крайне редко - у 7,9 детей на 1 миллион. Из них 90% рождаются мертвыми или умирают в первые три дня.

Сыну бедняков из Бихара повезло больше - больной ребенок, сердце которого бьется на глазах ошеломленных родителей и врачей, выжил. Более того, все органы у него функционируют нормально.

Врачи бихарского роддома, где появился на свет малыш, отправили его поездом в Нью-Дели в сопровождении отца и санитара. В пятницу ребенка взяли для операции и дальнейшего лечения во Всеиндийский институт медицинских наук.

Единственным человеком, которому удалось дорасти до взрослого возраста несмотря на врожденную эктопию, является американец Кристофер Уолл. До этого ему пришлось пройти 15 опасных операций, благодаря которым сердце удалось поместить в грудную клетку. Недавно Уолл отпраздновал свое 34-летие, сообщает Newsru.

# общество

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