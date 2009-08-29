Что можно купить ночью в Минске

Готова ли сфера обслуживания к нашествию людей-полуночников, которые не могут выкроить время на рутинные дела днем? Корреспондент Рэспублікі попытался это узнать.



Для начала звоню в Мингорисполком и интересуюсь, куда бы податься. Список «ночников» замыкает УП «Спецкомбинат КБО», предоставляющий ритуальные услуги.



…На часах почти полночь, я иду по улице Ольшевского. Передо мной вывеска «Ритуальные услуги».



— Круглосуточно работаем уже больше пяти лет. Людям это необходимо, иногда ведь беда и ночью приходит. Таких клиентов — около 10 процентов. Помогаем на каждом этапе. Работает ритуальный зал для прощания, за сутки — около 100 долларов. В любое время с нашими агентами можно связаться и по телефону, - рассказала работник бюро Нина.



— Чего-нибудь необычного ночью не случается? — спрашиваю.



— Вы о мертвых с косами? — улыбается Инна. — Не случается. Дверь у нас закрыта, установлены камеры наблюдения, есть охрана, плюс кнопки вызова милиции. А насчет необычного… Иногда приходят и просят дать гроб напрокат…



Через дорогу работает круглосуточный частный магазин-конкурент.

Бегу на свет вывески «Долина цветов. Работаем круглосуточно».



— А к утру сможете доставить?



— Без проблем. Доставка по Минску — 25 тысяч.



Кстати, это не единственное место, где можно купить цветы ночью. Еще несколько точек — у железнодорожного вокзала и некоторых станций метро.



На дорогах царствуют таксисты. Они-то мне и нужны. Подхожу к машинам с шашечками и жалобно спрашиваю, можно ли в такое время купить таблетки. Вокруг меня собираются несколько водителей и называют с десяток адресов круглосуточных аптек.



— А еще круглосуточно работает стоматологическая поликлиника на Киселева, — участливо советует кто-то. — Частенько возим туда бедолаг.



3-я городская стоматология — единственное место, где можно «починить» зубы ночью у дежурного дантиста. Записи нет, «живая» очередь, принимают с острой болью, услуги оказывают бесплатно.

Следующий пункт назначения — книжная ярмарка на Даумана, 21, распахивающая двери в ночь с пятницы на субботу.



На часах — четверть второго. К моему удивлению, около манежа — сотни машин. Поток людей туда и обратно не прекращается. Прямо у входа расположилось несколько ларьков с булочками, бутербродами, салатами, кофе. Захожу. «Чего ж вам всем не спится?» — сердито думаю каждый раз, когда меня пихают в бока. Ого, распродажа! Магическое для женщин слово.

Вскрикиваю и едва ли не хватаюсь за сердце — «Тени в раю» Ремарка за 5 тысяч! Торопливо расплачиваюсь. Охватывает книжная лихорадка, как и всех в этом зале. Привлекает надпись «Почти все по 4000» — в больших коробках книги по философии, психологии, кулинарии, детективы в мягких переплетах...

Поворачиваю голову и замираю — «Жареные зеленые помидоры» Фэнни Флегг! Вот оно, настоящее сокровище, которое нереально сложно найти в обыкновенных книжных. Правда, цена отнюдь не ярмарочная — 21 тысяча, но оно того стоит.



Все мои деньги превратились в печатные страницы с запахом типографии. За такси ими не заплатишь, нужен банкомат. Не проблема: ярко горят неоновые вывески банков, указывающие нужное направление. При желании можно найти и круглосуточные обменники.





Сажусь в такси. Есть хочется — едем в «Престон». Очередей нет, но между рядами продуктового изобилия посетителей хватает.





Наиболее людно около полок со спиртным.



— Могли бы пиццу по Интернету заказать, суши или другие блюда. Услуга круглосуточная, и готовить не нужно, — советует таксист. — Продуктовых «ночников» для Минска все-таки маловато, всего шесть-семь магазинов.

Проезжаем рестораны и казино. Льется музыка, жизнь кипит… Круглосуточно работает не менее 30 автозаправок, сломалась машина — приедет эвакуатор, пробили колесо — добро пожаловать в шиномонтаж.А вот прачечной и парикмахерской мне не найти. Это подтвердили и в работающих круглосуточно гостиницах. Закрыты ночью тренажерные залы и бани. Зато с распростертыми объятьями примут в саунах.Последняя остановка на сегодня — компьютерный клуб на Рокоссовского.