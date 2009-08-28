28 августа в жизни Минска и минчан

«Столичные подробности» вновь готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

КТО ПОСЛЕДНИЙ?

15 троллейбусов сегодня выстроились в очередь на улице Железнодорожной. Ждать следующей остановки около полутора часов смогли только пассажиры с железным терпением. А толпы минчан были вынуждены на полпути выбирать альтернативный маршрут. Не на руку ЧП пришлось и кондукторам: рабочая смена оказалась убыточной.

Как выяснилось, энергии трассу лишила авария на довольно старой троллейбусной линии. Из-за износа в контактной сети пропал электрический ток.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Неопознанный произрастающий объект обнаружили в самом центре столицы

Раньше этого гриба-инопланетянина не касалась рука человека. Мы решили утолить любопытство минчан и отправить его на экспертизу.

Вооружившись перчатками и перочинным ножиком, мы начали знакомство с ушастым желтым «пришельцем». Как оказалось, на улице Коммунистической он укоренился ни на шутку. Но в лаборатории Института экспериментальной ботаники, ему придётся снять маску.

Это оказался трутовик серно-желтый. Минчан в тупик гриб поставил неспроста. Ведь чаще дереворазрушающего паразита можно увидеть на дубах и тополях. А здесь – в траве, один-одинешенек. И, как-никак – деликатес, который уже станет изюминкой лабораторной коллекции.

Рискует ли корабль знаний сесть на мель?

Казалось, этому зданию, один в один похожему на старый океанский лайнер, не страшны ни град, ни шторм. Но судно альма-матер –знаменитого 15-го корпуса БНТУ - время глобальных перемен заставило закаляться как сталь. А пассажиров – будущих архитекторов и инженеров – грызть гранит науки, стараясь не развеять знания по ветру. Ведь временно студенческий корабль дал течь - ни окон, ни рам.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН – САМЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ В МИНСКЕ

Там прописаны 35 тысяч машин. Что и послужило поводом для спецкомиссии при администрации района призвать автомобилистов к порядку - скашивать траву, красить боксы и убирать шины. И использовать автодом только по назначению. За невыполнение требований нарушителям выписывают штрафы. Гараж конечно могут теоретически и конфисковать, но на крайние меры власти пока не идут, пытаются «разъехаться» без шума.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Автобусам на выходные из-за ремонта придётся объезжать участок ул. Матусевича. В субботу 101 маршрут отправится по улицам Лещинского, Матусевича, Колесникова. В ночь с воскресенья на понедельник автобусы №№ 29, 101, 116, 121 поедут по улицам Притыцкого, 1-ой Районной магистрали и Матусевича.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

28 августа 1923 года газета «Звезда» сообщила, что завод «Беларусь» за июль выработал 15.000 ведер пива.

В 1936 году улица Коммунальная стала улицейГорького, именем писателя назван и парк - бывший сад «Профинтерн».

А ровно 7 лет назад в Минск на премьеру своего фильма «Дополнение» приехал известный польский режиссёр Кшиштоф Занусси.

Это уже история, а чем запомнился минчанам сегодняшний день, в нашем традиционном опросе.