Как переживают уборочную страду семьи комбайнеров?

Комбайнеры по-прежнему в поле по 12 часов в сутки, а то и больше. Будущих героев «Дожинок» с нетерпением ждут дома родные.

Витебская область вплотную приблизилась к финишу уборочной кампании. В регионе убрано более 90% посевных площадей. Аграрии северного края намолотили миллион и 50 тысяч тонн зерновых. Освободившиеся экипажи переходят к уборке трав.

Быть женой комбайнера-передовика и приятно, и тяжело. Тамара Валентиновна мужем гордится ,но очень скучает. Во время жатвы глава семьи дома почти не бывает. Впрочем, к «рабочему расписанию» отца домашние привыкли. Утренний кофе – засветло, вечерний чай – затемно. Даже обед – в поле.

- Тяжело, конечно, тяжело, что основная работа сейчас осенью и ложится на нас с ребятами… Очень приятно, и детям приятно, что папа у них работает так хорошо, - Тамара Валентиновна, жена комбайнера.

Тамара – полевод. Успевает и за домашним хозяйством присмотреть, и детям внимание уделить. Семья большая – четверо детей и даже двухлетняя внучка. Старшие дети взрослые, а вот младшему Вите отцовской компании не хватает больше всех. Вечера коротает с мамой у телевизора. Хотя малыш уже усвоил: чтобы хлеб был на столе, папа сейчас нужнее в поле, чем дома.

Комбайнер Евгений Гусаков в этом году - единственный в хозяйстве тысячник. После уборки зерновых экипаж молотит рапс, а впереди – 90 гектаров клевера.

У агронома Натальи за уборочной компанией усиленный контроль - угодья хозяйства объезжает на скутере. Говорит, что благополучие будущего урожая в руках ответственных работников.

- На таких комбайнерах, как Евгений, держится уборочная страда. Благодаря им, можно завершить уборочные работы в срок, -Наталья Иванова, ведущий агроном филиала Витебской опытной мелиоративной станции.

Во время уборки трав рабочий день комбайнера длиннее светлового. И все-таки первого сентября Евгений Гусаков на пару часов отпросится. Очень хочется проводить сына на линейку. Младший Виктор в этом году пойдет первый раз в первый класс.