Что положить в пасхальную корзину и как не следует украшать яйца? Поговорили с иереем

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Пасха – это главный праздник в православном церковном календаре. Это не только главное событие в богослужебном году, но и основа духовной жизни каждого христианина. Ведь в чем главный смысл этого праздника? Смысл в том, что Христос воскрес из мертвых и тем самым даровал возможность вечной жизни каждому человеку. Отныне земная жизнь – это не конец всего, а лишь этап, за которым следует продолжение вечности.



Важной частью пасхальных традиций считается украшение и наполнение пасхальной корзины – символа изобилия, благополучия и надежды. Она олицетворяет собой дары, которые мы приносим Богу в благодарность за его жертву и воскресение, а также символизирует щедрость и изобилие, которое мы желаем своей семье.

– Скажите, какие продукты традиционно кладут в пасхальную корзину?

– В первую очередь это пасхальный кулич. В ранней церкви, еще в апостольские времена, была такая традиция, когда апостолы трапезничали, то за столом они оставляли одно пустое место, на которое клали хлеб. Этот хлеб символизировал то, что Христос находится посреди нас. Также традиционным являются и яйца, потому что само по себе яйцо – это символ жизни. Ведь когда из яйца появляется жизнь, появляется маленький цыпленок, само яйцо умирает и дает начало жизни. Это образ того, что и Христос умер на кресте, чтобы дать начало новой вечной жизни.