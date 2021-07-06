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В Гродненской области проверяют боеспособность территориальной обороны. Из запаса призовут более 200 военнообязанных

06 июля 2021 13:32
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Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области проверяют боеспособность территориальной обороны. Из запаса призовут более 200 военнообязанных-1

Оценить оперативное развертывание войск и выполнение боевых задач планируют сразу в 10 районах области. 6 июля стартовал первый этап масштабного смотра. В Мостовском районе поставлена задача сформировать штаб и отдельный стрелковый батальон. Для этого из запаса призовут более 200 военнообязанных.

В Гродненской области проверяют боеспособность территориальной обороны. Из запаса призовут более 200 военнообязанных-4

Охрана важных объектов, борьба с диверсионными группами условного противника и разведывательная работа – эти навыки личный состав совместно с сотрудниками органов внутренних дел отработают во время командно-штабных учений.

Ранее эффективность территориальной обороны уже проверили в Могилевской и Брестской областях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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