В Гродненской области проверяют боеспособность территориальной обороны. Из запаса призовут более 200 военнообязанных

Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить оперативное развертывание войск и выполнение боевых задач планируют сразу в 10 районах области. 6 июля стартовал первый этап масштабного смотра. В Мостовском районе поставлена задача сформировать штаб и отдельный стрелковый батальон. Для этого из запаса призовут более 200 военнообязанных.