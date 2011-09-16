В Гродненской области построен крахмальный завод, не имеющий аналогов ни в Беларуси, ни в СНГ

Новый крахмальный завод в Мостах работает всего несколько дней, а желающие сдать картофель уже выстраиваются в очередь. Построенное по современным европейским технологиям предприятие не имеет аналогов в Беларуси. В сутки здесь перерабатывают до 350 тонн клубней. Производство безотходное, и главное – завод безвреден для окружающей среды.

Геннадий Волчкевич, главный инженер крахмального завода:

Используется оборотное водоснабжение, которое не загрязняет окружающую среду. По энергоемкости наше предприятие гораздо менее энергонасыщенное.

Новый завод полностью исключает вмешательство человека в процесс производства. За всеми технологическими параметрами следит один оператор. Любая неполадка автоматически выводится на экран мониторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Городок, оператор крахмального завода:

В случае неполадок мы можем спокойно, находясь в операторской, исправить эту неполадку и включить оборудование в нормальную работу.

Из картофеля здесь извлекают до 96% крахмала. Это даже выше среднеевропейского показателя. Соответственно, и качество готовой продукции экстра-класса. За такой товар потребители готовы платить немалые деньги.

Продукция нового предприятия расходится, что называется, с колес. Где-то 50% произведенного крахмала остается на внутреннем рынке. Вторая половина уходит на экспорт. А это гарантированная валютная прибыль.

Да и для экономики района такое производство – большой плюс. На экспортоориентированном предприятии созданы десятки новых рабочих мест.

Дмитрий Булак, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Подстегнет сельскохозяйственную отрасль. Раньше мы выращивали 200 га картофеля, теперь увеличили до 500 гектар. И планируем довести до 1,5 тысячи.

Уже сегодня местные фермеры перешли на выращивание высококрахмалистых сортов картофеля. Говорят, прибыль очевидна – цена за такие клубни на заводе почти в два раза выше.

Виктор Кондротович, фермер:

Ботва еще зеленая, но крахмал – 21%.

В перспективе Мостовский крахмальный завод будет работать в и рамках программы импортозамещения. Здесь будут производить модифицированный крахмал. Область применения его – от строительства и до нефтепереработки. Сегодня этот материал на 100% в Беларусь завозится из-за границы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».