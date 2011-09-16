Чемпион Беларуси волейбольный клуб «Строитель» готовится к участию в открытом чемпионате России

На тренировочной базе спорткомплекса «Виталюр» команда провела открытую тренировку, а чуть ранее состоялась пресс-конференция, на которой были озвучены задачи на ближайший сезон.

Выступление в открытом чемпионате России для флагмана белорусского волейбола – событие, без преувеличения, историческое. Игрокам минского «Строителя» предоставлена возможность помериться силами с ведущими командами одного из сильнейших чемпионатов в мире.

Учитывая особый формат соревнований, руководство «Строителя» приняло решение, что волейболисты будут играть под руководством сразу двух тренеров. Компанию Александру Сингаевскому, одному из инициаторов возрождения волейбола в Минске, составит 49-летний Милан Жаркович.

Сербский специалист долгое время возглавлял национальную сборную своей страны. На чемпионате Европы 2004 года он привел команду к четвертому месту, а в 2006 сербская дружина вошла в пятерку сильнейших команд Старого Света, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

До старта «Строителя» в российском чемпионате остается чуть больше двух недель, и перед тренерским штабом поставлена хоть и не простая, но выполнимая задача.

Александр Мишин, директор ВК «Минск»:

Мы не ставим заоблачные задачи. Пока наша задача – из восьми команд занять место не ниже шестого и попасть в зону плей-офф.

Александр Сингаевский, тренер ВК «Строитель»:

Перед командой отрываются новые возможности. Для волейболистов играть здесь не только почетно, но и это большая ответственность. Ведь это не просто команда «Строитель», а флагман белорусского волейбола.

Увидеть волейболистов «Строителя» в действии болещики смогут уже 16 сентября. На площадке спорткомплекса «Виталюр» стартует IV международный турнир памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко. Помимо столичной дружины, в соревнованиях выступят еще три клуба: борисовский «БАТЭ-БГУ», украинский «Крымсода» и российский «Динамо-Янтарь». Начало соревнований в 16.00.